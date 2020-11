Oö. Grüne verschieben erneut Landesversammlung

Die oberösterreichischen Grünen verschieben erneut ihre Landesversammlung, bei der die Kandidatenliste für die Landtagswahl 2021 beschlossen werden soll. Statt wie geplant am 5. Dezember findet sie nun am 8. Dezember, also nach dem geplanten Ende des Lockdowns, statt.

Die Versammlung war zwar ohnehin als Online-Veranstaltung konzipiert, das Team zur Auszählung der Briefwahlstimmen hätte dennoch anwesend sein müssen. Das sei derzeit nicht durchführbar, so die Landespartei.

Bereits Mitte Oktober hatten die Grünen bei einem Wahlkonvent die Kandidaten für ihre drei Pools festgelegt. Pool eins umfasst die Listenplätze zwei bis sechs, Pool zwei jene von sieben bis zehn und Pool drei die Plätze elf bis 14. Per Briefwahl wird die Reihung innerhalb der Pools bestimmt. Bereits fix ist, dass Landessprecher Stefan Kaineder als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geht.