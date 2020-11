Pyhrn-Priel Region: Weniger Schnee, dafür mehr Regen

Erwärmung

Im Mittel hat sich die Pyhrn-Priel-Region um 1,2 °C erwärmt, wenn auch nicht gleichmäßig: Die stärkste Erwärmung fand Anfang bis Mitte Jänner sowie in der zweiten Aprilhälfte statt. Hier erreichte die Erwärmung Werte über 2,5 °C. Diese Erwärmung führte in den Tallagen dazu, dass sich der Zeitraum, in dem die Tagesmitteltemperatur unter 0 °C liegt, um rund vier Wochen verkürzt hat

(Schnee-)Regen

Zudem nimmt der Schneeanteil am Gesamtniederschlag im Winterhalbjahr ab. In der Periode 1961 bis 1991 fiel in den Tallagen bereits Ende November mehr als die Hälfte des Niederschlags in Form von Schnee, in den letzten 30 Jahren wurde dieser Wert erst Mitte Dezember erreicht