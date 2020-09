Neue Studie soll Schneesicherheit im Stodertal überprüfen

In der Diskussion um die Erweiterung des Skigebiets Hinterstoder hat der oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) eine Studie zur Entwicklung der Winterniederschläge und der Schneefallgrenze in dem Gebiet in Auftrag gegeben. Das teilte er am Dienstag mit. Erstellen soll sie Herbert Formayer vom Institut für Meteorologie und Klimatologie der Universität für Bodenkultur Wien.

Die Pläne zu der Skigebietserweiterung sehen eine Verbindung der Höss in Hinterstoder mit den ehemaligen Hacklliften in Vorderstoder vor. Es handelt sich um ein abgespecktes Projekt, eine einst geplante Verbindung zur Wurzeralm in Spital am Pyhrn ist aus Naturschutzgründen wohl vom Tisch. Laut der aktuellen Variante sollen 10,7 Kilometer Skipisten in einer Seehöhe von unter 1.100 Metern, inklusive Beschneiung, entstehen.