Vier Jahrzehnte voestalpine: Die stahlharte Karriere des Wolfgang Eder

Heute vor exakt zwölf Jahren, am 16. März 2007, einem Freitag, ist an der Wiener Börse ein ganz normaler Handelstag. Bis knapp vor Börseschluss etwas Seltsames passiert. Der Kurs der Böhler-Aktie steigt plötzlich rapide an. Böhler-Uddeholm ist ein weltweit führender Edel- und Werkzeugstahl-Hersteller mit Sitz in Wien. Erst fünfzehn Jahre zuvor, 1991/1992, war Böhler aus der alten Voest-Alpine herausgelöst und 1995 an die Börse gebracht worden.

Der ungewöhnliche Kurssprung elektrisiert die Börsianer. Allen ist sofort klar, dass sich bei Böhler etwas tut. Auch Wolfgang Eder. Der Chef der voestalpine hat ein unruhiges Wochenende. Schon länger hat der Böhler im Visier. Er führt zahlreiche Telefonate. Am Montag trommelt er sofort die Konzernführung zusammen. Eder und seine Vorstandskollegen beschließen, ein Angebot für Böhler-Uddeholm zu legen.

Geheimhaltung: oberste Priorität

An die Öffentlichkeit dringt von den Absichten der Manager aber nichts. Geheimhaltung hat in so einem Fall oberste Priorität. Eingeweiht sind außer dem Vorstand und einem kleinen internen Arbeitsteam nur der Aufsichtsratsvorsitzende, ein Anwalt und ein Investmentbanker. Böhler ist in den Medien inzwischen Top-Thema. Die österreichischen Böhler-Kernaktionäre rund um einen Anwalt wollen ihr Aktienpaket (etwa ein Fünftel der Anteile) abstoßen. Nicht, weil es Böhler schlecht geht. Im Gegenteil: Die Aktien sind inzwischen Goldes wert. Da liegt es nahe, daraus Cash zu machen.