Die Langdienenden: Diese Chefs bleiben Jahrzehnte

Ohne Zweifel: Andreas Treichl ist mit einer Reihe von Eigenschaften eines Stars gesegnet. Tatkräftig, ohne Scheu vor Risiko, bekannt durch markige Sprüche, eine Millionen-Gage und dennoch musisch und mit sozialer Ader. Der Banker, Sohn des legendären langjährigen Chefs der Creditanstalt Heinrich Treichl, wäre ganz gerne Dirigent geworden, wie er zu sagen pflegt. Und wenn er in besonders guter Stimmung ist, setzt er sich in Gesellschaft auch ans Klavier und gibt sein musikalisches Talent preis.

Aber die Banker-Karriere wurde ihm eigentlich in die Wiege gelegt und so begann der heute 66-Jährige nach dem Studium der Volkswirtschaft zunächst in US-Banken zu arbeiten. 1994 übernahm er die Chefposition der Erste Sparcasse. Aus der biederen Sparkasse und dem zerstrittenen Sektor baute er in zehn Jahren eine Großbank: Tochterbanken in Tschechien, der Slowakei, Ungarn und vor allem Rumänien machten die Erste in Zentral- und Osteuropa zur Privatkundenbank Nummer eins. Für 62 Prozent an der rumänischen BCR gab Treichl 2005 eine Rekordsumme von 3,75 Milliarden Euro aus.

Dieser Deal allerdings machte ihm in der Finanzkrise schwer zu schaffen. Die Erste musste den Kaufpreis großteils abschreiben und fuhr einen Milliardenverluste ein. Dass die Politik auf die Krise mit einer Bankensteuer reagierte , entlockte Treichl den legendären Ausspruch von „zu blöden und zu feigen Politikern“, mit dem er monatelang zitiert wurde. Ende dieses Jahres wechselt er in den Vorstand der Stiftung: „Endlich kann ich in Turnschuhen zur Arbeit gehen“, kommentiert er seinen Wechsel.

Die Chemie stimmt seit 44 Jahren