AUA: Möglicher Streik des Bordpersonals rückt immer näher

Bei den Austrian Airlines droht diese Woche am Donnerstag und Freitag ein Streik des Bordpersonals. Das sind immerhin 3.500 Mitarbeiter. Am Sonntag sind die Kollektivvertragsverhandlungen ergebnislos abgebrochen worden, am Montag wurde dann gleich gar nicht verhandelt. Offenbar gilt das Motto: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Aber beide Seiten signalisieren weitere Gesprächsbereitschaft.