30 Millionen Euro Boni für 6.100 AUA-Mitarbeiter

„Wir werden in diesen Wochen mehr als 30 Millionen Euro an Boni an alle Mitarbeiter ausschütten“, sagt Mann. „Das ist einmalig in der Geschichte der Austrian und wir hoffen, dass wir das auch 2024 wiederholen können.“ Die Erfolgsbeteiligung wird anhand der Kollektivverträge des Bord- und des Bodenpersonals ausgeschüttet.

Dumpingpreise

Indes fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der AUA-Bordgehälter auf Lufthansa-Niveau. Und diese Premiumgehälter sind rund ein Drittel höher. „Die Gewerkschaft fordert 40 Prozent, davon entfallen 30 Prozent auf die Gehaltserhöhung und weitere zehn Prozent auf weitere Aspekte wie mehr Urlaub“, sagt der Manager.

Er rechnet vor: Würde die AUA diese 40-prozentige Erhöhung bezahlen, dann würde die AUA Verlust schreiben. „Diese Forderung macht es sehr herausfordernd. Sie ist höher als das gesamte Jahresergebnis 2023“, sagt Sciortino. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gewerkschaft ernsthaft glaubt, dass wir die Gehälter um 40 Prozent erhöhen können.“ Nachsatz: „Wir möchten uns an einen Tisch setzen und fordern die Kollegen vom Betriebsrat und die Gewerkschaft auf, in realistische Regionen zu kommen.“

Indes verweist AUA-Manager Michael Trestl auf die besondere Wettbewerbssituation in Wien. „Der Erlös pro Passagier ist in Wien am geringsten und in Frankfurt, München und Zürich deutlich höher“, sagt Trestl. „Wir stehen im direkten Wettbewerb mit Low-Cost-Airlines, die mit Dumpingpreisen in den Markt gehen.“ In Wien beträgt der Anteil der Billig-Airlines rund 25 Prozent.