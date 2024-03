Abgesagte AUA-Betriebsversammlung soll nächste Woche stattfinden

Bei den Austrian Airlines (AUA) stehen weitere Flugausfälle und Verspätungen im Raum. Der Betriebsrat für das Bordpersonal will die für diesen Freitag geplante Betriebsversammlung nächste Woche nachholen. Den Termin werde man rechtzeitig bekanntgaben, hieß es in einer Info, die der APA vorliegt.

"Wir bedauern, dass es nun sowohl diesen Freitag als auch nächste Woche zu Flugunregelmäßigkeiten kommen wird", heißt es in dem Rundschreiben des Betriebsrates an die Kolleginnen und Kollegen. Laut AUA-Pressestelle beträgt der Schaden allein für Freitag 4 Mio. Euro. Man evaluiere etwaige Schadenersatzforderungen.

Die AUA hatte sich bereits auf die Betriebsversammlung am 8. März vorbereitet und 150 Flüge gestrichen. Am Ausfall der betroffenen Verbindungen ändert auch die Absage nichts mehr, denn sie wurden bereits aus dem System genommen.

Man wolle vom Gericht geklärt haben, an welchen Tagen eine Betriebsversammlung stattfinden darf, ob eine 16-tägige Einberufungspflicht besteht und ob die Dauer der Betriebsversammlung im Vorfeld bekanntgegeben werden muss, so Matkovits.

Die Betriebsversammlung sei "ein reines Krawallereignis"

In dieser Funktion hatte Ofner am Dienstag die Betriebsversammlung scharf kritisiert: "Die Gewerkschaft vida soll den 15.800 von der neuerlichen Störaktion betroffenen Passagieren bitte erklären, was sich binnen einer Woche so Wichtiges getan haben kann, dass sie die AUA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren muss und dabei alle Fluggäste im Regen stehen lässt." Die Betriebsversammlung sei "ein reines Krawallereignis", das den Standort gefährde.

Der Flughafen Wien betonte am Mittwoch in einer Stellungnahme, dass der Airport "ein sehr gut ausgelasteter Konferenzstandort" sei und ein Raum für 600 Personen daher nicht auf Knopfdruck frei verfügbar. Wo der AUA-Betriebsrat seine Betriebsversammlungen abhält, sei nicht die Angelegenheit der Flughafen Wien AG. Die Unterstellung des AUA-Betriebsrates weise man zurück.