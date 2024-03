AUA-Betriebsversammlung abgesagt: Trotzdem 150 Flüge am Freitag gestrichen

Es habe am Freitag am Flughafen Wien keine geeigneten Räumlichkeiten gegeben, lautete laut AUA die Begründung des Betriebsrates.

Aber selbst eine einstweilige Verfügung hätte an den Flug-Ausfällen nichts geändert. Denn die gestrichenen Flüge hätten nicht mehr in das Programm aufgenommen werden können.

Die AUA-Führung hält die nunmehr abgesagte Betriebsversammlung jedenfalls für nicht rechtens: "Laut Gesetz ist der Hauptgrund für eine Betriebsversammlung die Information des Betriebsrates an die Arbeitnehmer:innen. Aus Sicht des Unternehmens kann es keine nennenswerten Neuigkeiten zwischen der letzten Betriebsversammlung am 1. März und am 8. März geben, zumal die Versammlung bereits am 1. März angekündigt wurde."

Von den angekündigten Streiks des Bodenpersonals bei der Konzernmutter Lufthansa in Deutschland am Donnerstag ist die AUA nicht betroffen. Die Flüge finden den Angaben zufolge planmäßig statt.