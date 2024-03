AUA: Gewerkschaft droht mit Warnstreiks zu Ostern

Bei der Betriebsversammlung des Bord-Personals der Austrian Airlines (AUA) am Freitagvormittag am Flughafen Wien-Schwechat sind die Wogen hochgegangen. Mehr als 1.000 der 3.000 fliegenden AUA-Mitarbeiter haben beschlossen, die Betriebsversammlung in einen Warnstreik übergehen zu lassen. Um 17.00 Uhr wurde der Streik dann beendet.

Waren am Freitagvormittag bereits 112 Flüge ausgefallen, mussten am Nachmittag nur weitere 26 Flüge gestrichen werden. Denn die AUA versuchte mit arbeitswilligen Crews die Flüge zu besetzen beziehungsweise die betroffenen Flüge einfach zeitlich nach hinten zu verschieben. „Der Warnstreik war eine völlig unverhältnismäßige Maßnahme zu Lasten unserer Fluggäste“, sagte eine AUA-Sprecherin zum KURIER.

Warum hat sich das Bord-Personal für einen Warnstreik entscheiden?

Grund für die Betriebsversammlung und den Streik sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen. Nach acht Gesprächsrunden wurde noch kein Gehaltsabschluss erzielt. „Das Angebot ist im Moment noch unzureichend und die Verhandlungen kommen nicht vom Fleck“, sagt vida-Gewerkschafter Daniel Liebhart zum KURIER. „Die AUA ist die mit Abstand pünktlichste Airline in der Lufthansa-Gruppe und das AUA-Personal ist 2023 als beste Airline-Belegschaft in Europa ausgezeichnet worden. Dem gegenüber steht eine der schlechtesten Bezahlungen im Lufthansa-Konzern.“ Nachsatz: „Es gibt massive Unterschiede in der Gehaltsstruktur.“