AUA droht mit Streiks an Ostern

Ganz sicher war ein solcher aber doch weiter nicht. Wenn, dann kommt es "zu den Osterfeiertagen", aber nicht sofort dazu, so die Arbeitnehmervertreter. Genaueres beraten sie am Samstag.

"Am Samstag wird man sehen, was wir genau beschließen", sagte Liebhart. Eine Entscheidung könnte zur Mittagszeit bekanntgegeben werden.

"Wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat über das vorläufige Angebot beraten und haben beschlossen, morgen (Samstag) in den gewerkschaftlichen Gremien den konkreten Beschluss zu Kampfmaßnahmen rund um die Osterfeiertage zu treffen", sagte Daniel Liebhart , Vorsitzender des vida-Fachbereichs Luftfahrt, am Freitagabend zur APA.

16 ergebnislose Gesprächsrunden

Liebhart kritisierte einmal mehr auch den Unternehmensvorstand, der "abgereist ist, auch wenn die AUA das dementiert". Dieses Detail am Streit zeigte am Freitag, wie verfahren die Situation sein dürfte.

Beide Seiten warfen einander vor, nicht am Verhandlungstisch zu erscheinen. So biss sich in der Endlosschleife dieses KV-Streits die Katze am Freitagabend einmal mehr selbst in den Schwanz. Es hatte bisher 16 ergebnislose Gesprächsrunden gegeben.

Auslöser des Arbeitskonfliktes: Die Arbeitnehmervertreter haben die Verhandlungen am Donnerstagabend abgebrochen und fordern ein neues Offert seitens der Fluglinie.

Das vorliegende Angebot decke nur die Inflation ab und es gebe keinen Reallohnzuwachs, teilte die Gewerkschaft mit. Mit der aktuellen Gehaltsstruktur liege man deutlich unter jener der deutschen Muttergesellschaft Lufthansa.