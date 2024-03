Nun drohen Betriebsversammlungen und Streiks in der wichtigen Osterreisezeit. Der Betriebsrat habe die Gespräche abgebrochen, sagte eine Unternehmenssprecherin zur APA. "Wir hoffen, dass der Betriebsrat schnell an den Verhandlungstisch zurückkehrt", sagte sie. Morgen, Freitag, wäre eigentlich noch ein Verhandlungstag vorgesehen gewesen. Das Unternehmen sei dazu bereit, gleich am Freitag weiterzusprechen, so die Sprecherin.

"Unternehmen zwingt uns in Arbeitskampf zur Reisezeit"

Daniel Liebhart von der zuständigen Gewerkschaft vida bestätigte den Gesprächsabbruch, "nach 16 oder 17 Verhandlungsrunden". So genau weiß er es nicht mehr.

"Wir sind dem Unternehmen AUA in den Verhandlungen entgegengekommen, aber das Unternehmen stellt sich trotz Rekordergebnis auf den Standpunkt, nur die Jahresinflation von 7,8 Prozent abzugelten", so Liebhart. Das sei für die Mitarbeiter von Austrian Airlines nicht tragbar. "Man will die Mitarbeiter papierln. Wir haben dem Unternehmen mitgeteilt, dass es uns ein ernsthaftes Angebot vorlegen soll."

Nachsatz: "Das Unternehmen zwingt uns somit in einen Arbeitskampf zur Reisezeit zu Ostern." Entsprechende Entscheidungen will die Gewerkschaft vida aber erst am Freitag fällen.