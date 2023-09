"CO2-neutral nach Venedig": AUA wegen Greenwashing verurteilt

Barbara Bauer vom VKI gegenüber dem Ö1-Morgenjournal: "Im Moment schaut es so aus, dass nachhaltiger Flugkraftstoff tatsächlich nur zu einem sehr untergeordneten Anteil herkömmlichen Kerosin beigemischt werde kann. Maximal zu fünf Prozent."

Geringer Anteil an nachhaltigem Flugkraftstoff

Bei der AUA betrage der Anteil überhaupt nur 0,4 Prozent und der Kraftstoff komme außerdem auf einem anderen Flug zum Einsatz.

"Selbst wenn alle Verbraucher des betreffenden Flugs also diese nachhaltige Option gewählt hätten, wäre nicht einmal sichergestellt, dass der Flug irgendeinen Anteil an nachhaltigem Flugkraftstoff enthält", so Bauer.