AUA: Fliegendes Personal bekommt 11 Prozent mehr Lohn

Gewerkschaft und Austrian Airlines (AUA) haben sich auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) für das Bordpersonal verständigt und damit einen drohenden Arbeitskampf abgewendet, teilten die Airline und die Gewerkschaft vida am Donnerstag mit.

Man könne mit der AUA nun unbeschwert in die Osterferien fliegen, so die Airline am Abend. 3.500 Köpfe zählt sie beim fliegenden Personal. Die kollektivvertraglichen und Ist-Gehälter steigen rückwirkend mit 1. März um 11 Prozent.