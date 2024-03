Keine Streiks zu Ostern? Deutsche Bahn und Gewerkschaft könnten sich einigen

Die Nachricht dürfte viele Bahnreisende erleichtert haben: Die deutsche Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn sprechen wieder miteinander, und nicht nur das: Eine Einigung stehe bereits in der neuen Woche bevor.

Auf Streiks will die Gewerkschaft von GDL-Chef Claus Weselsky bis dahin verzichten. Nach sechs Ausständen könnte der seit Monaten schwelende Arbeitskampf noch vor Ostern befriedet werden.

Schon der neue Stil der Tarifparteien kann Bahnfahrer hoffen lassen: Statt vor den Verhandlungen öffentlich Bedingungen zu stellen, blieb diesmal sogar deren Wiederaufnahme ein Geheimnis. "In kleinstem Kreis und hinter verschlossenen Türen" werde verhandelt, hieß es in der Mitteilung, gleichlautend versandt von beiden Seiten. Über den Verhandlungsstand sei Stillschweigen vereinbart worden.

"Beide Parteien sind zuversichtlich, in der nächsten Woche ein Ergebnis mitteilen zu können", teilten der Konzern und die Gewerkschaft am Samstag mit. "Die GDL sieht bis dahin von weiteren Streiks ab." Zu vielen Themen sei bereits eine Verständigung erreicht worden.

Relevant ist die Nachricht auch, weil in einigen Bundesländern in Deutschland bereits am Montag die Osterferien beginnen. Vor diesem Hintergrund hatte deutsche Verkehrsminister Volker Wissing Gewerkschaften im Luftverkehr und bei der Bahn zuvor aufgerufen, einen Osterfrieden einzuhalten.

"Es ist wichtig, dass jetzt eine Lösung gefunden wird", sagte der FDP-Politiker am Samstag am Rande des rheinland-pfälzischen Landesparteitags. Die Tarifkonflikte müssten im Rahmen der Tarifautonomie ausgetragen werden.