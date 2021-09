Vom Burj Khalifa bis zum Louvre: Wie Österreich die Emirate prägt

Die Emirate bleiben aber vor allem für Infrastrukturbetriebe das reinste Auftrags-Eldorado. So baute die Strabag schon 2006 an der bekannten Sheikh Khalifa Brücke in Abu Dhabi. Auch am Tiefwasserhafen der Hauptstadt, der seit 2012 den gesamten Containerverkehr der VAE abwickelt, war die Strabag federführend beteiligt.

Auch Konkurrent Porr ist inzwischen in der Wüste angekommen. Seit 2018 arbeitet der Wiener Baukonzern an einem riesigen Tunnelprojekt in Dubai, durch das in Zukunft rund 40 Prozent des Stadtgebiets entwässert werden und das Wasser zu einem Pumpwerk geleitet werden soll. Der größte Porr-Auftrag bis dato brachte satte 300 Millionen Euro.

Die "Louvre-Krise"

Doch die millionenschweren Geschäfte im Nahen Osten bergen auch ein gewisses Risiko. Der Stahlbauer Waagner-Biro kann davon ein Lied singen: Beim prestigeträchtigen Louvre-Museum in Abu Dhabi lieferten die Wiener die Kuppel – eine architektonisch beeindruckende Konstruktion mit einem Durchmesser von 178 Metern.