Dubai sprengt mit der Expo 2020 alle Dimensionen

Die Ausstellung sprengt alle Dimensionen. Die Emire und Scheichs, die Skipisten und Golfplätze in die Wüste pflanzen, wollen zeigen, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch ihr Thema sei. Sieben Milliarden Euro war ihnen das Projekt Expo wert. Eindrucksvoll zeigt sich schon jetzt der „Sustainability Pavilion“ – Pavillon der Nachhaltigkeit – der Vereinigten Arabischen Emirate mit den überdimensionalen Schirmdächern, die wie Schwammerln aussehen und klimaschonend die Sonnenenergie einfangen. Der Hauptpartner der Expo ist die staatliche Fluggesellschaft Emirates, die sich mit einem 3.300 Quadratmeter großen Pavillon präsentieren wird. Die Fassade aus 26 glänzenden Flugzeugflügeln wird in einer Lichtshow von 800 Meter LED-Leuchten effektvoll in Szene gesetzt. Besucher können in die Technik des Fliegens und in Zukunftsvisionen auf drei Stockwerken eintauchen.