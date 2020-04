Vollbremsung im März: VW-Zahlen zeigen die Folgen der Pandemie

Produktion fährt hoch

Den Anfang sollen in der kommenden Woche die VW-Werke in Zwickau und Bratislava machen. Eine Woche später folgen die übrigen deutschen Produktionsstätten sowie die Fertigung in Portugal, Spanien, Russland und den USA, im Mai dann sukzessive auch Südafrika, Argentinien, Brasilien und Mexiko.

Mercedes, Opel, Toyota, Ford

Auch Daimler will ab Montag wieder loslegen. Dazu soll der Betrieb in den Powertrain-Werken von Mercedes-Benz in Hamburg, Berlin und Untertürkheim nächste Woche stufenweise wieder anlaufen.

Der japanische Rivale Toyota kündigte an, die Fertigung im nordfranzösischen Werk Onnaing ab Dienstag wieder hochzufahren. Die ersten zwei Wochen soll dort nur in einer Schicht gearbeitet werden.

Auch die Opel-Werke in Kaiserslautern, Eisenach und Rüsselsheim bereiten die Wiederaufnahme der Produktion vor. Ford wird voraussichtlich ab 5. Mai in Deutschland wieder Autos bauen.