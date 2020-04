Magna Steyr Graz beginnt wieder mit Produktion der Mercedes G-Klasse

Beim Fahrzeugfertiger Magna Steyr in Graz ist nun die Serienfertigung der G-Klasse von Mercedes-Benz wieder angelaufen. Die Produktion war wegen des Coronavirus seit 17. März stillgelegt, am 6. April begann man mit der gestaffelten Wiederaufnahme der Kfz-Herstellung. Unter verstärkten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wird der Geländewagen nun wieder gebaut, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

Mit der Wiederaufnahme der Fertigung werde die mehr als 40-jährige Tradition der Produktion des "G" im Werk in Graz-Thondorf entsprechend weitergeführt, hieß es. Bereits am 6. April war es allgemein im Magna-Steyr-Werk mit dem Prototypenbau wieder weitergegangen, gefolgt von der Wiederaufnahme der Serienfertigung nach Ostern bis hin zur Produktion der Fahrzeuge für BMW Group und Jaguar Land Rover am 20. April.

Parallel zum Wiederanlaufen der Fahrzeugproduktion wurden Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter eingeleitet. Demnach müssen im ganzen Werk Schutzmasken getragen werden. Mitarbeiter der Logistik sind darüber hinaus verpflichtet, zusätzlich Einmal-Handschuhe zu tragen.

In den Pausenräumen werden zwischen den einzelnen Sitzplätzen Schutzwände aufgestellt, damit die Mitarbeiter ihre Mahlzeiten in den Pausen einnehmen können. Auch die Anzahl der Desinfektionsmittelspender wurde erheblich erhöht, um an allen Punkten die Möglichkeit zu bieten, sich die Hände zu desinfizieren.