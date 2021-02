VKI klagte Ski amade um Kostenrückerstattung bei Saisonkarten

Der Geschäftsführer von Ski amade, Christoph Eisinger, hatte im Vorfeld gegenüber Medien erklärt, man habe allen Saisonkarten-Besitzern einen Corona-Bonus angeboten, unabhängig von der Nutzung der Saisonkarte. Die meisten Kunden seien damit auch zufrieden gewesen. Die beklagte Partei hielt in dem Zivilverfahren auch dagegen, dass die Familie ihren Anspruch verbraucht habe, weil sie schon viele Skitage in Anspruch genommen habe.

Anteiliger Ersatz

Der Verein für Konsumenteninformation vertritt eine andere Rechtsmeinung. Demnach hätte es in der Zeit ab 16. März 2020 noch potenzielle Skitage gegeben. Daher würde den Saisonkartenbesitzern ein anteiliger Ersatz für die Skitage zustehen, die nicht mehr in Anspruch genommen werden konnten. Generell habe es viele Beschwerden über den Umgang der Skigebiete mit dem Rücktrittsrecht im ersten Lockdown im vergangenen März gegeben, konkret etwa um die anteilige Rückerstattung bei Saisonkarten.

"Das Gericht wird zu klären haben, ob und in welchem Umfang ab Beginn des Lockdowns im Frühjahr 2020 für Skikarten ein Rückersatzanspruch besteht", sagte der Sprecher des Landesgerichtes Salzburg, Peter Egger, zur APA. "Dabei wird insbesondere die Rechtsfrage zu beurteilen sein, wer in Fällen höherer Gewalt den Schaden zu tragen hat."

Der Geschäftsführer der beklagten Partei wurde heute bei der ersten Tagsatzung am Bezirksgericht St. Johann im Pongau per Videokonferenz durch den zuständigen Richter einvernommen. Die Parteienvertreter wurden ebenfalls per Video zugeschaltet. Bereits am Vormittag ist die Verhandlung geschlossen worden. "Das Urteil ergeht schriftlich", informierte der Gerichtssprecher.