VKI: Geld zurück für Kunden der Tiwag

Das teilte der VKI in einer Aussendung am Donnerstag mit. Die Refundierung soll entweder durch einen Gutschein oder mittels Banküberweisung erfolgen. Betroffene Haushalte mit einem durchschnittlichen Energieverbrauch könnten in der Regel mit einer Kompensation von 45 Euro rechnen.

Anmeldung beim VKI

Der Gutschein sei im Onlineportal der Tiwag erhältlich und könne bis 31. Dezember 2023 beim Partnerunternehmen e-tec electronic GmbH eingelöst werden. Voraussetzung für die Überweisung des pauschalen Geldersatzes sei eine kostenlose Anmeldung beim VKI bis spätestens 10. Jänner 2021. Auch ehemalige Kunden hätten Anspruch auf Refundierung. Entsprechende Informationen würden laut einer Aussendung Ende Oktober 2020 von der Tiwag an bestehende Kunden versandt.