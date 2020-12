Skisaison: Verantwortung für Liftbetreiber und Gäste ist groß

Wenn am 24. Dezember auch gegen internationalen Druck in Niederösterreich 30 Bergbahnen- und Schleppliftbetriebe in die Saison starten, stehen diese unter besonderer Beobachtung. „Dicht gedrängte Menschenansammlungen bei den Liften gilt es heuer um jeden Preis zu verhindern“, beschwört Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).

Die heimischen Bergregionen stehen vielleicht vor ihrer herausforderndsten Saison, glaubt Danninger, der aber auch bekennt: „Ich bin froh, dass wir dem Druck aus halb Europa, unsere Skigebiete zu schließen, nicht nachgekommen sind“. Umso mehr gelte es die Corona-Hygiene- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Liftbetreiber hätten sich dafür akribisch vorbereitet, versichert der Landesrat.

Im Umfeld der nö. Wintersportorte gibt es drei Millionen potenzielle Gäste, von denen viele nach den Ausgangsbeschränkungen Skifahren gehen wollen, glaubt Danninger. Und die Pisten in NÖ könnten heuer auch von Gästen besucht werden, die ihre gewohnten Winterurlaube wegen der geschlossenen Hotels nicht im Westen Österreichs genießen können, ist der Landesrat überzeugt.