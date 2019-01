Gelungene Befreiung aus Schnee-Chaos

Hartgesottene Männer umarmen einander und haben Tränen in den Augen. Den Verantwortlichen von Gemeinde, Hotels und Bergbahnen am Hochkar bei Göstling fällt Freitagvormittag ein Stein vom Herzen. Denn nach fast 14-tägiger Sperre für Touristen und Beschäftigte hebt der Einsatzstab der Behörden den Statuts des Katastrophengebiets auf.

200 Einsatzkräfte schaufeln und baggern auch am Freitag noch emsig Schneemassen von Hausdächern und Parkplätzen. Mit dem heutigen Samstag sollen aber wieder Wintersportler das Bild im tief verschneiten Hochkardorf prägen. Die neun Kilometer lange Alpenstraße ist für den Verkehr wieder frei. Sechs von acht Bergbahnen nehmen zu ermäßigten Tarifen den Betrieb auf. Die Schneedecke auf den präparierten Pisten beträgt rund 3,5 Meter.

„Damit sind in NÖ wieder alle Skigebiete in Betrieb“, erklärt Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf, der von einem beispiellosen Einsatz der Hilfskräfte spricht. Allein am Hochkar wurden von Feuerwehrleuten und Soldaten 16.000 Einsatzstunden geleistet, um die elf Hotels, Gastro- und Servicebetriebe vom meterhohen Schnee freizuschaufeln. Von 9. bis 17. Jänner waren in NÖ über 3000 Einsatzkräfte von Katastrophenhilfszügen der Feuerwehr über das Bundesheer bis zu den Straßendiensten hauptsächlich in den Bezirken Lilienfeld und Scheibbs eingesetzt.

Experten und Einheimische sprechen von einer Ausnahmesituation am Hochkar. Selbst 80-Jährige können sich an derartige Schneemengen in so kurzer Zeit nicht erinnern.