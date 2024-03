Visa legt in Österreich zu und will mit zahlenden Autos wachsen

Der Finanzdienstleister Visa hat in seinem mit September 2023 abgelaufenen Geschäftsjahr in Österreich sowohl bei Transaktionen als auch bei Zahlungsvolumina Zuwächse verzeichnet.

Das Plus von 11 bzw. 9 Prozent spreche für einen robusten Konsum in Österreich, sagte Visa-Österreich-Chefin Stefanie Ahammer am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Wien.

Die Kartendaten werden dabei durch eine willkürliche Zahl ersetzt, die für Angreifer wertlos ist, sollten sie abgegriffen werden. In die Cybersicherheit hat der Zahlungsdienstleister in den vergangenen 5 Jahren weltweit 9 Mrd. Euro investiert. Ahammer: "Sicherheit ist für uns ein Kern-Asset."

Wachstum mit Autos

Wachsen will Visa in Österreich etwa im Bereich Auto und Verkehr. In Deutschland hat man gemeinsam mit Mercedes eine Lösung entwickelt, die das Auto zur Kreditkarte macht. In Österreich will man sie künftig auch gemeinsam mit anderen Autoherstellern zum Einsatz bringen. Einen Zeitplan dafür gibt es noch nicht.

Aber auch im Bezahlen an Ladesäulen in der Elektromobilität oder bei Abrechnungslösungen im öffentlichen Verkehr, wie sie etwa bereits in Amsterdam und London im Einsatz sind, sieht man Wachstumspotenzial.

Bezahlkarte für Asylwerber

Mitmischen will Visa auch bei der Digitalisierung von Behörden. Dabei hat man etwa Bezahlkarten für Asylwerber im Visier, wie sie in Deutschland bereits im Einsatz sind. Für Österreich will das Innenministerium im Juni einen Vorschlag für eine solche Karte vorlegen.

Auch mit Digitalisierungslösungen für Unternehmen, etwa automatisierte Spesenabrechnungen, und globalen Echtzeitzahlungen will der Zahlungsdienstleister zulegen.