Windkraft: Viel Wind um Ausbau-Pläne

Weiters sind Gaskraftwerke für die Erhaltung der Netzstabilität notwendig. Wann der Wind bläst, lässt sich nicht steuern. Es muss daher Reserven geben, die Ausfälle wegen Windstille kompensieren. Ganz ohne konventionelle Kraftwerke wird es daher auch nach der Energiewende nicht gehen.

In Deutschland stehen die erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne unter strenger Beobachtung der Politik. Das deutsche Modell führe zu viel zu hohen Energiepreisen, für die privaten Haushalte, lautet die Kritik vom deutschen Umweltminister Peter Altmaier. Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber nannte den Öko-Boom „unsozial“.

Aber die Lage in Deutschland ist nicht ident mit der Situation in Österreich, betont Umweltminister Niki Berlakovich. Da sich die Österreicher bereits 1978 per Volksabstimmung gegen die Atomkraft ausgesprochen haben, beträgt der Anteil an erneuerbarer Energie immerhin 31 Prozent. Im Noch-Atomland Deutschland sind es erst 16 Prozent.

Außerdem sind die Erzeuger von Windenergie in Österreich verpflichtet, die Ausgaben für die Infrastruktur mitzutragen. Sie bezahlen zwei Drittel der Kosten für den Netzausbau.