Haushalte müssen mit kräftiger Teuerung rechnen

Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich müssen die Stromkunden wegen des kräftigen Ausbaus der erneuerbaren Energien 2013 tiefer in die Tasche greifen. Die Ökostrom-Zuschläge, die die Kunden mit dem Strompreis zahlen, steigen 2013 um rund ein Viertel. Statt 44 Euro im Jahr, die ein durchschnittlicher österreichischer Haushalt mit 4300 Kilowattstunden Jahresverbrauch heuer für den Grün-Strom bezahlt, wird er 2013 mit 63 Euro belastet.