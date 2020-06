Ökostrom: Laute Kritik an zu hoher Förderung

Dieser Tage wird im Wirtschaftsministerium wieder einmal ordentlich gefeilscht. Es geht um die Förderhöhe neuer Ökostromanlagen. Mit einer Einigung wurde schon vergangene Woche gerechnet. Doch vor allem die Agrarlobby bleibt hartnäckig und will höhere Einspeisetarife für ihre Klientel. "Es spießt sich bei der Förderung von Biogasanlagen", weiß ein Insider.

Es zeichne sich ab, kritisiert E-Control-Vorstand Martin Graf, dass nicht nur bei Biomasse, sondern auch bei Kleinwasserkraft die Förderung wieder angehoben wird. Die ständige Ausweitung der Fördertöpfe laufe aber der Grundidee des Ökostromgesetzes zuwider, erläutert Graf: "Erneuerbare Energie soweit zu unterstützen, dass sie sich zur Marktreife entwickelt."

Doch bei der Förderung praktisch aller Technologien (Ausnahme: Fotovoltaik) gab es in den vergangenen Jahren einen Trend nach oben. Biomasse, sagt Graf, werde wohl nie ans Marktniveau herankommen, da die Rohstoffkosten zu hoch sind. Aktuell werde deshalb sogar über eine Nachfolgeregelung diskutiert, wenn in zwei, drei Jahren die ersten alten Biomasseanlagen aus dem Förderregime herausfallen. Für Graf ein Unding: "Müssen wir wirklich jede Anlage retten, koste es was es wolle?" Biomasse solle vorrangig zur Wärmeerzeugung und in der Industrie (z.B. Papiererzeugung) verwendet werden.