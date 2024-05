Ein deutscher Milliardär verschwand spurlos: Bruder angezeigt

Kurz darauf kam es zur größten Such- und Rettungsaktion in der Region. Keine Unfallspuren, keine Leiche - viele Fragezeichen. Im Mai 2021 erklärte das Amtsgericht Köln Haub offiziell für tot. Das war aber nicht das Ende der Geschichte. Immer wieder kursierten neue Theorien zu den Umständen seines Verschwindens. Googelt man den "Fall Tengelmann", berichten diverse Medien wie Bild , Stern oder die ZEIT über verschiedene Theorien. Eine davon besagt, Haub habe den Unfall inszeniert, um sich abzusetzen .

Im April 2018 war der damals 58-jährige Karl-Erivan Haub alleine zu einer Skibergtour am Matterhorn aufgebrochen. Er galt als ein erfahrener Skibergsteiger, der schon viele Touren gemeistert hatte. An dem Tag verschwand er jedoch spurlos.

Eine Spur führt nach Russland

Die Investigativjournalistin Liv von Boetticher beschäftigt sich seit Jahren mit der Akte Tengelmann und hat mittlerweile ein Buch dazu veröffentlicht. Sie vertritt die These, dass Karl-Erivan Haub nicht bei einem Bergunfall ums Leben gekommen ist. Sie verweist unter anderem auf eine mögliche Spur nach Russland. Monatelang sei Haub etwa mit einer Russin im Kontakt gewesen. An ihre Agentur in St. Petersburg seien auch Gelder geflossen. Und: In der Nacht vor seinem Verschwinden sollen die beiden telefoniert haben.