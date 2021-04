Epische Familienschlacht bei Tengelmanns für beendet erklärt

Der milliardenschwere Streit in der Tengelmann-Eigentümerfamilie Haub ist nach Angaben der beratenden Anwälte beendet. Die Ehefrau des seit drei Jahren vermissten Karl-Erivan Haub, Katrin Haub, und ihre beiden Kinder verkaufen ihre Beteiligung an der Tengelmann-Supermarktgruppe an Vorstandschef Christian Haub, teilten die Anwälte Mark Binz und Peter Gauweiler mit. Angaben zum Verkaufspreis wurden nicht gemacht.

Katrin Haub hatte darum gestritten, dass die fällige Erbschaftssteuer von fast einer halben Milliarde Euro vom Unternehmen oder Haubs jüngeren Brüdern bezahlt wird.

Drei Jahre nach seinem Verschwinden fehlt von Karl-Erivan Haub jede Spur. Seine Leiche wurde nie gefunden, Gerüchten zufolge soll sich der Milliardär mit seiner russischen Freundin und viel Geld abgesetzt haben.

Zuletzt aufgenommen wurde er am 7. April 2018 von einer Überwachungskamera des höchsten Skigebiets der Alpen: Der damalige Tengelmann-CEO verlässt die Bergstation der Seilbahn am Kleinen Matterhorn in 3.820 Meter Höhe und verschwindet im Nichts.

Seither gab es eine fast schon epische Familienschlacht um das Erbe: Auf der einen Seite Haubs Ehefrau Katrin, die Mutter von Zwillingen, auf der anderen Seite Haubs Brüder Christian und Georg, die den Bruder für tot erklären lassen und die Witwe aus dem Unternehmen auszahlen wollten.