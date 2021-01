Nach Skidrama in Zermatt: Ist der Tengelmann-Chef gar nicht tot?

Dies gehe angeblich aus Textnachrichten hervor, die im Zuge der Suchaktion nach dem vermeintlichen Skiunglück in Zermatt ausgelesen wurden. Haubs mutmaßliche Geliebte soll am Tag vor seinem Verschwinden geschrieben haben, dass sie auf dem Weg nach Moskau sei.

Seit fast zwei Jahren wird in der milliardenschweren Familie Haub gestritten und prozessiert. Karl-Erivans Ehefrau Katrin und ihre Kinder fühlten sich stark unter Druck gesetzt, ihre Anteile an die Brüder des Ehemanns und Vaters zu verkaufen. Dazu musste Karl-Erivan Haub aber erst für tot erklärt werden, was Kartin Haub, die Tochter eines Rewe-Managers, partout nicht wollte. Eine solche Erklärung hätte weitreichende Folgen – auch in finanzieller Hinsicht. Denn sobald der milliardenschwere Handelsmanager für tot erklärt wird, erben seine beiden Kinder seine Firmenanteile. Berichten zufolge sollen im Zuge dessen bis zu 450 Millionen Euro an Erbschaftssteuer fällig werden.

Ein Unternehmenssprecher sagte im Oktober 2020, es sei das Ziel, endlich klare und stabile Verhältnisse im Gesellschafterkreis zu schaffen, um damit die „Sicherheit für die Unternehmensgruppe und ihre 90.000 Mitarbeiter zu erhalten“.

Doch wie es aussieht, geht der Krimi weiter. Die seit jeher verschwiegene Handelsfamilie Haub will nichts kommentieren, doch offenbar sind etliche Privatdetektive im Einsatz.

Zur Unternehmensgruppe Tengelmann gehören neben den deutschen Lebensmittelfilialen von Netto und Kaisers auch die internationale Baumarktkette Obi oder der Textildiskonter Kik sowie zahlreiche Beteiligungen an Start-up-Unternehmen, mit denen sich das Traditionsunternehmen fit für die Zukunft machen will.