Trotz Familiendrama gute Geschäfte im Tengelmann-Imperium

Auch Kik bleibt auf Wachstumskurs. Vor allem dank der Zuwächse in Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei stieg der Nettoumsatz auf gut zwei Milliarden Euro (+2,5 Prozent). Am Heimmarkt Deutschland zeigte die Umsatzkurve leicht nach unten. Grund ist der „Supersommer“ 2018, in dem viele Konsumenten schlicht keine Lust zum Shoppen hatten. Die Folge: Ware blieb in den Regalen liegen und mussten abverkauft werden.

„Das letzte Geschäftsjahr war angesichts der wetterbedingten Herausforderungen und der Konkurrenz aus dem Onlinehandel nicht leicht“, sagte Kik-Chef Patrick Zahn. Außerdem spüre Kik einen verstärkten Wettbewerbsdruck seitens der Lebensmitteldiscounter, die ihr Textilsegment weiter ausbauen. Umso mehr sei er mit dem Umsatzwachstum zufrieden.