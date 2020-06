Vermögende drohen mit Abwanderung

Die Pläne der Regierung, mit einem neuen Gesetz die Errichtung von gemeinnützigen Stiftungen zu ermöglichen, lehnt der Stiftungsverband ab. "Die Idee ist völlig absurd", sagt Cerha. Jemand, der sein Vermögen in eine Privatstiftung eingebracht habe, werde doch nicht eine zweite Stiftung für gemeinnützige Zwecke gründen.

Wichtig sei allerdings, dass es für Stifter, die Teile ihres Kapitals spenden wollen, Klarstellungen gebe. So würden steuerliche Bestimmungen derzeit die Spendentätigkeit behindern. Zu eng gefasst sei zudem die Definition der Vereine, die als gemeinnützig gelten. Nur Spenden an diese könnten von der Steuer abgesetzt werden.

Privatstiftungen: 70 Milliarden Euro

Anzahl : In den 3257 Privatstiftungen in Österreich liegt Vermögen im Wert von rund 70 Milliarden Euro. Der Großteil davon sind Unternehmensbeteiligungen und Immobilien, nur ein kleiner Teil ist in Wertpapieren veranlagt.