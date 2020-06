Der Millionärs-Rekord

Neben Österreich hat Valluga den Vermögensstand der Reichen in Deutschland und in der Schweiz erhoben. Insgesamt gibt es in den drei Ländern mittlerweile 1,21 Millionen Millionäre, die 2591 Milliarden Euro ihr Eigen nennen. Alleine in Deutschland sind im Vorjahr 69.000 Personen neu in den Club der Reichen eingetreten. Die Eigentümer zweier Lebensmittel-Handelsketten führen im nördlichen Nachbarland den Geld-Adel an: Karl Albrecht, der Gründer des Diskonters Aldi Süd, mit rund 19 Milliarden Euro und Dieter Schwaz, Boss der Lidl-Kette, mit etwa 17 Milliarden Euro. In der Schweiz ist der Investor Jorge Lehmann der Spitzenreiter. Vermögen: rund 16,2 Milliarden Euro. Geht es nach Valluga-Chef Berger, dann werden die Reichen in Österreich, Deutschland und in der Schweiz ihr Geld auch heuer weiter vermehren. Berger: "Ich schätze die Chancen auf 70 bis 80 Prozent, dass auch 2014 solche Vermögenszuwächse erzielt werden."