Verdacht auf Schmiergeldzahlungen: Was Benko & Co. vorgeworfen wird

„Er gilt als Bindeglied zwischen Geschäften von Benko und der Verwaltung in Südtirol“, heißt es in dem Bericht. Hager soll für Immobilien-Projekte interveniert haben – nämlich über seine Kontakte in die Politik, die Wirtschaft und den Journalismus.

In den Ermittlungsakten wird ausgeführt, dass Hager sehr eng mit Benko verbunden ist und dessen Aufträge erledigt hat. Indes soll Benko Hager gezeigt haben, „wie man zu den Genehmigungen für Immobilienspekulationen kommt“. Im Gegenzug soll Hager Benko über fortlaufenden Geschäftsbeziehungen stetig informiert haben. Das Duo hatte angeblich dieselben Interessen. Geht es nach den italienischen Ermittlern, sollen diverse Straftaten nach der Regie von Benko abgelaufen sein, aber von Hager und Signoretti durchgeführt worden sein. Hager hat eine Wirtschaftsprüfungskanzlei in Bozen, Rom und Mailand.

Telefonüberwachungen

Wie aus der Ermittlungsanordnung hervorgeht, haben die Italiener zwischen 2019 und zumindest 2021 umfangreiche Telefonüberwachungen durchgeführt.

Besonders interessieren sich die Ermittler für das Projekt Waltherpark und Gries Village in Bozen sowie für das Projekt auf Bozens Hausberg Virgl samt Ötzi-Museum. Auch bei einem Projekt in Terlan und am Bahnhof von Verona soll es Mauscheleien gegeben haben. „In der zweiten Jahreshälfte 2019 kamen Ungereimtheiten beim Projekt Waltherpark ans Licht, über Aussage eines Geometers“, heißt es in den Akten. „Um den Waltherpark (Einkaufszentrum; Hotel, Büros, Wohnungen, Anm.) realisieren zu können, musste der Busbahnhof verlagert werden, es hatte Auswirkungen auf viele private und öffentliche Strukturen in der Gegend.“

Zwar habe es gegen das Projekt massiven Widerstand aus der Kaufmannschaft gegeben, aber am Ende hat sich die Signa durchgesetzt, die Stadtverwaltung hatte den Weg frei gemacht. Das Projekt sei von Hager im Auftrag von Benko durchgeführt worden. Der Signa-Gründer wird von den Ermittlern als „Quasi-Monopolist am Immobilienmarkt in der Provinz Südtirol“ hingestellt.