Warum Europas Konservative jetzt beim EU-Klimaschutz einbremsen wollen

Die Forderungen sind nicht neu, doch selten hatten sie mehr politisches Gewicht. Angesichts der eskalierenden Krise in Europas Autoindustrie machen sich die bürgerlichen Parteien in Brüssel für rasches Handeln durch die EU-Politik stark. In einem sechsseitigen an die EU-Kommission adressierten Positionspapier fordert die Europäische Volkspartei EVP, zu der auch die ÖVP gehört, drastische und vor allem sofortige Maßnahmen. „Die Politik muss Antworten für die Herausforderungen finden, vor denen unsere Industrie steht“, erklärt der für Verkehrsfragen zuständige EU-Parlamentarier Jens Gieseke von der deutschen CDU.