Warum die Autoindustrie in Europa um Millionen Jobs fürchtet

Ein internes Papier aus der europäischen Autobranche warnt angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage vor dem Verlust von Millionen Jobs. Die Kfz-Industrie sei nicht in der Lage, eine bevorstehende Verschärfung von EU-Klimavorgaben einzuhalten, heißt es in dem Schreiben. "Folglich wird die EU-Industrie mit Strafzahlungen in Milliardenhöhe konfrontiert."