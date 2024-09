Autoindustrie: „Die E-Mobilität wird mehr Zeit brauchen“

„Das ist eine Technologie, auf die wir weiter setzen“, sagt von Moltke. Und sie ist auch das Fundament, das die Transformation in Richtung E-Mobilität finanziert. Im vergangenen Jahr hat BMW in Steyr die Produktion der E-Antriebe am Standort initiiert. Bei BMW in Oberösterreich wird die Forschung großgeschrieben, daher ist auch die Forschungsprämie für den Autobauer ganz elementar. BMW meldet Jahr für Jahr eine große Anzahl Patente an.

„Wir haben eine Gesamt-Kapazität von 600.000 Einheiten pro Jahr für E-Antriebe und sichern damit langfristig die Beschäftigung von 4.700 Mitarbeitern in Steyr“, sagt von Moltke. „Wir befinden uns mitten in der Transformation. Das ist ein Prozess, der Jahre braucht.“ Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir weiter am Verbrenner arbeiten und mit der E-Mobilität ein weiteres Standbein haben.“ Nachsatz: „Wenn wir die Emissionsziele ernst nehmen, dann müssen wir an weiteren Lösungen arbeiten.“