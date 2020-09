"Elektroautos sind eine Mogelpackung"

„Man müsste beim heutigen Energiemix 219.000 Kilometer fahren, bis beim Verbrauch ein Gleichstand mit einem Dieselauto hergestellt ist“, sagt Sinn. Dabei betrage die durchschnittliche Lebensdauer eines Autos nur 190.000 Kilometer. „Die Mogelei erinnert an die Abschaltvorrichtung bei Dieselautos.“ Der Zwang zu E-Autos sei eine nicht der Marktwirtschaft und Freiheit der Menschen angemessene Reaktion auf die Klimakrise.

Es gebe einen Glauben an die Macht der Zentralplanung in Brüssel. „Das macht nur die Industrie kaputt, bringt aber sonst nichts.“ Sinn gibt die Schuld an der Entwicklung der französischen Atom- und Autolobby (Frankreichs Autobauer seien in Europa beim E-Antrieb voran gewesen) gemeinsam mit den europäischen Grünen.

Der Wirtschaftsexperte, der die Erderwärmung nicht in Abrede stellt, hält prinzipiell eine entsprechende Klimapolitik für nötig. „Es ist nicht die Frage ob, sondern wie man es macht." Er würde neben Maßnahmen wie Wärmedämmung vor allem einen globalen Emissionshandel als Lösung der Klimakrise sehen.