Neuer Schwung für Entwicklung von E-Autos

Elektroautohersteller treiben die Entwicklung ihrer Produkte voran, die Stoßrichtungen sind jedoch unterschiedlich. So will Tesla-Gründer Elon Musk einen Tesla zum Schnäppchenpreis auf den Markt bringen – der zudem vollautonom fahren kann. „Wir sind zuversichtlich, dass wir ein sehr, sehr überzeugendes Elektroauto für 25.000 Dollar bauen können“, sagte der Unternehmer am Dienstag bei Teslas „Battery Day“ in Kalifornien. Allerdings müssen sich Kunden gedulden, denn Voraussetzung dafür, dass die Preise so stark fallen, sind drastische Kostensenkungen in der Batterieherstellung.