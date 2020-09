Wie VW den Elektroantrieb auch im SUV-Markt etablieren will

Beide Autos basieren auf der sogenannten MEB-Plattform (Modularer Elektrobaukasten). Sie liefert einheitliche Technik für verschiedene Modelle und spart durch die Verwendung gleicher Teile in großen Mengen auch Kosten. Zudem wird sie künftig auch von anderen Herstellern wie Ford genutzt.

Zunächst will Volkswagen 33 Mrd. Euro in den Ausbau des elektrischen Angebots auf mehr als 70 Modelle stecken, ein Drittel davon entfällt auf die Kernmarke. Schon für nächstes Jahr etwa kündigt Brandstätter den ID.5, eine sportliche Limousine, an. Über weitere, kleinere ID.-Modelle gebe es „intensive Diskussionen“.