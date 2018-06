Geldanlage: Profitieren von der Energiewende

Batterien und neue Flexibilitätsmodelle werden erneuerbare Energien beflügeln. Bloomberg erwartet, dass der Batterie- und Speichersektor von heute 2040 mindestens 239 Milliarden US-Dollar wert sein wird. Industriespeicher werden im Bereich der Nachfragespitzen zunehmend mit Gaskraftwerken in Konkurrenz treten. Kleinspeicher im Privat- und Gewerbesektor in Kombination mit Fotovoltaikanlagen werden 2040 weltweit 57 Prozent der Speicherleistung ausmachen. Gemäß dem New Energy Outlook 2017 wird 2040 der Anteil der Erneuerbaren in Deutschland 74 Prozent, in den USA 38 Prozent, in China 55 Prozent und in Indien 49 Prozent betragen.