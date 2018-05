Beteiligen Sie sich an der Zukunft

Der Megatrend zu Robotern schreitet unaufhaltsam voran. Noch in diesem Jahr werden laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers weltweit rund 25 Millionen Haushaltsroboter ihren Dienst tun. In der Industrie werde laut IDC Manufacturing Insights die Ausgaben für Roboter im nächsten Jahr sogar die 135-Milliarden-Marke durchbrechen. Nur der Markt für Servicerobotor wird von Technavio auf 20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Argumente wie niedrige Betriebskosten, eine Verbesserung der Prozesse und eine höhere Produktivität erklären den Siegeszug der Roboter. Viele Unternehmen aus den Bereichen Software, Sicherheit oder auch Chip- und der Komponentenproduktion werden von diesem Trend profitieren. Deshalb sollte man auch von Investment-Seite an diesem Megatrend nicht vorbei gehen, denn die Robotik wird zu einer der großen Revolutionen der Zukunft.