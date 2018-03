Pulsierender Zukunftsmarkt

Auch das Sparpotenzial durch die Digitalisierung ist enorm und wird zu einem wichtigen Treiber der Gesundheitsbranche. Aktuelle US-Studien schätzen, dass bei einer weiteren digitalen Optimierung in den USA ein Sparpotenzial von mehr als 300 Milliarden Dollar gehoben werden könnte. Auch Googles Mutterunternehmen Alphabet weiß, dass im Gesundheitswesen viel Geld zu verdienen ist. Deshalb hat das Unternehmen zwei Tochtergesellschaften gegründet, um sich darauf zu konzentrieren – Calico und Verily Life Sciences. Calicos Fokus liegt auf der Erhöhung der Lebenserwartung des Menschen, während Verilys Bemühungen Technologien zur Behandlung von Krankheiten entwickelt.

Aktuell stellt der Markt zwischen 20 und 25 Milliarden US-Dollar an jährlichen Ausgaben dar. Aber einige Experten schätzen, dass dieser Markt schon in den nächsten Jahren zu einer Billion US Dollar wachsen könnte.

Breit gestreut

Ein Investment in den Gesundheitssektor muss aber wohl überlegt sein. Bawag P.S.K-ExperteGremmel: „Natürlich lässt sich hier auch auf Einzelaktien setzen, aber besser ist es in einem engen Segment weltweit zu streuen und vor allem auch Unternehmen auszuwählen, die zu den zukünftigen Playern im Markt gehören werden. Diese zu finden, braucht aber viel Know-how, denn hier gilt es, an den aktuellen Entwicklungen nah dranzubleiben.“ Eine gute Alternative für ein Investment in den Gesundheitsbereich sind Fonds wie der Amundi CPR Invest -Global Disruptive Opportunities. Bawag P.S.K-Experte Gremmel: „Der Fonds fokussiert Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, die mit ihren technologischen Entwicklungen zu den großen Spielern der Zukunft gehören werden.“ Zum Beispiel zählen zu den größten Fondspositionen derzeit Unternehmen wie die Google-Muttergesellschaft Alphabet Inc. oder auch der Pharmariese Roche. Aber der Fonds ist auch in zahlreiche kleinere Innovationstreiber im Gesundheits-, aber auch in anderen Sektoren investiert.

