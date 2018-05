Jetzt auf breite Streuung und Know-how setzen

"Der US-Handelskonflikt mit China sorgt für Kurskorrekturen. Sollten sich die Befürchtungen nicht bewahrheiten, ergeben sich Einstiegschancen.", so Ingo Jungwirth, BAWAG P.S.K.

Die wirtschaftlichen Prognosen für 2018 sind gut. Das Wirtschaftswachstum in Österreich wird rund drei, in der Eurozone über zwei und global sogar rund vier Prozent betragen. Die Arbeitslosenquote und Staatsverschuldung sinken in der Eurozone und der Bankensektor erweist sich als solide. Trotz der vielen erfreulichen Entwicklungen zeigen sich die Finanzmärkte in den letzten Monaten skeptisch. Kursverluste und Kursschwankungen offenbaren eine steigende Verunsicherung auf den Aktienmärkten.