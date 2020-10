Investmentfonds: Mehr Sonne für das Depot

Der Globus wird laut aktueller Prognosen im Jahr 2050 von 9,7 Milliarden Menschen bevölkert sein. Das sind laut Schätzungen der Vereinten Nationen knapp 2,2 Milliarden mehr als heute. Damit wird auch der weltweite Energieverbrauch deutlich ansteigen. Trotzdem haben sich 195 Länder verpflichtet, die Klimaerwärmung bis 2100 auf weniger als zwei Grad Celsius hinsichtlich des Niveaus vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen.

Ein Mega-Konzept, das nur aufgehen kann, wenn die Welt ihren Energieverbrauch massiv verändert – weniger fossile, mehr erneuerbare Brennstoffe. Schon heute sind wir laut der vom Ölkonzern BP veröffentlichten Studie „Statistical Review of World Energy“ auf einem guten Weg: Im vergangenen Jahr sei der Energiebedarf der Welt bereits zum dritten Mal infolge nur um rund ein Prozent gestiegen. Das entspreche nur etwa der Hälfte des zehnjährigen Durchschnitts. Themen wie erneuerbare Energiequellen, Smart Grid und E-Mobility werden in den nächsten Jahren also noch wichtiger werden als sie heute schon sind – und das sollte sich auch in einem Portfolio widerspiegeln.