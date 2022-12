Vassilakou im Chorherr-Prozess: "Er riet mir, das Projekt Heumarkt nicht weiter zu verfolgen“

Chorherr kritischer geworden

Die Neos waren nicht grundsätzlich gegen den Heumarkt, jedoch war bereits 2016 klar geworden, dass sich das Projekt mit dem Weltkulturerbe-Status von Wiens spießt. Man könne über so einen Vertrag nicht drüberfahren, ohne Bürgerentscheid habe man nicht zustimmen können, sagte Meinl-Reisinger. Und sie gab auch an, dass Tojner sie im April 2017 kontaktierte und „eine Spende in Aussicht stellte“. Er wollte eine Transparenz-Aktion ihres Parteikollegen Sepp Schellhorn gegen die Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer finanziell unterstützen. „Ich hielt das für unvereinbar, das macht man nicht“, sagt Meinl-Reisinger.

Indes brachte Tojners Verteidiger Karl Liebenwein vor, dass die Neos im Planungsausschuss des Wiener Gemeinderats sehr wohl dem Heumarkt-Projekt zugestimmt haben. „Das wusste ich nicht“, sagte Meinl-Reisinger. Über Chorherr, hatte sie bei einer Einvernahme gesagt, sei kolportiert worden, dass ohne ihn in Sachen Bebauung in Wien nichts gehen würde. Das seien Gerüchte gewesen, eigene Wahrnehmungen hatte sie keine, räumte sie ein. Das Heumarkt-Projekt sei für Chorherr wichtig gewesen.