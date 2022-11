Chorherr-Prozess: Hemetsberger ist am Wort

Tag 4 im Korruptionsprozess gegen den frĂĽheren GrĂĽn-Politiker Christoph Chorherr und neun Unternehmer, darunter Michael Tojner, GĂĽnter Kerbler, Erwin Soravia und Rene Benko. Ihnen wird Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit bzw. Bestechung durch Spenden an einen karitativen Verein Chorherrs vorgeworfen. Die VorwĂĽrfe werden durch die Bank vehement bestritten.

Richter Michael Tolstiuk setzte das Verfahren mit der Befragung von Michael Tojners fort. Die Fragen stellt jetzt Michael Rami, der Verteidiger des mitangeklagten Investmentbanker Wilhelm Hemetsberger. Hemetsberger hat von Tojner 2008/09 eine Finanzfirma gekauft, die später in Ithuba umbenannt wurde. Das ist der Name jener karitativen Schulprojekte in Südafrika, für die Chorherr Spenden gesammelt hat. Der Staatsanwalt will noch etwas von Tojner wissen, wie Tojner und Hemetsberger zusammengekommen sind. Es war ein Zufall, sie haben sich auf einem Flug getroffen und seien so ins Gespräch gekommen. Nun befragt Anwalt Otto Dietrich, Vertreter der Montana Tech, dem Konzern von Tojner. Die Montana Tech habe weder mit Immobilienprojekten noch mit dem Heumarkt-Projekt etwas zu tun, sagt Tojner.

Jetzt wird der Angeklagte Willi Hemetsberger befragt. Er bekennt sich nicht schuldig. Er will eine Stellungnahme abgeben. "Ich möchte zu Beginn festhalten, ich habe mit Immobilienentwicklungen weder privat noch beruflich zu tun“, sagt Hemetsberger. „Mir ist der mir vorgehaltene Vorhalt unklar.“

Hemetsberger erklärt den Werdegang seiner Frau und seiner selbst. Bei einem Geburtstagfest haben Freunde fast 50.000 Euro gespendet, um beim Südafrika-Projekt Chorherrs eine Werkstätte zu bauen. Er ist mit Chorherr nach Südafrika geflogen. Er habe sich dann überlegt, wie könne er langfristig für das Projekt etwas machen. 2008 gab es die Lehman-Krise, er sei bestürmt worden. Er habe die Öffentliche Hand beraten bei der Neuausrichtung der Bundesfinanzierungsagentur, der Finanzmarktaufsicht etc. Dann kamen Finanzinstitutionen auf ihn zu. Er habe aus seinem Netzwerk Leute angeworben und er brauchte eine Firma samt Büro in Wien. Er traf Tojner auf einen Flug, Tojner erzählte ihm, dass er ein Büro in der Wiener Innenstadt habe und eine kleine Finanzfirma.

„Ich habe Tojner angeboten, ihm die Firma abzukaufen und habe sie übernommen“, sagt Hemetsberger.

Die Firma wollte auch soziale Verantwortung übernehmen. „Meine Frau war im Frühjahr 2009 in Südafrika“, sagt der Finanzmanager. Seine Frau arbeitet in der Entwicklungshilfe. Sie war von dem Projekt in Südafrika beeindruckt. „Ich bin auf die Idee gekommen, wir könnten die Finanzfirma in Ithuba umbenennen und ein Gebühr an die Schule zahlen“, sagte Hemetsberger. Für zehn Jahre sollten im Schnitt 100.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden. Hemetsberger machte im Herbst 2009 eine Eröffnungsparty für die Firma gemacht, dabei wurden Bilder versteigert. Der Erlös floss dem Südafrika-Verein zu. Hemetsberger habe Chorherr dem damaligen Bank Austria-Vorstand Chernko vorgestellt. Auch die Bank Austria, bei der Hemetsberger früher gearbeitet hat, hat sich entschlossen, Hauptsponsor für eine zweite Schule zu werden. Rund 770.000 Euro wurden gespendet.

„Ich sitze heute nach fünf Jahren da, ich kann verteidigen, dass ich gespendet habe“, sagt Hemetsberger. „Natürlich leidet meine Firma darunter.“ Abschließend möchte er festhalten, dass Herr Chorherr habe es geschafft, dass öffentliche Stellen in Südafrika für die Schulen mitzahlen.

Herr Chorherr habe das SĂĽdafrika-Projekt so dargestellt, wie es auch Hemetsberger sieht. Von Tojner habe er 2012 die restlichen Anteile der Firma Ithuba erstanden. Tojner ist am 21. Februar 2013 als Aufsichtsrat ausgeschieden.

Die beisitzende Richterin fragt Hemetsberger. Er wusste, dass die Spenden in Südafrika ankommen, sagt Hemetsberger. Er habe auch Rene Benko auf das Projekt angesprochen. „Ich habe mit dem Heumarkt neu nichts zu tun“, sagt Hemetsberger. „Mir war das aus den Medien bekannt. Ich habe den Herrn Tojner zwei Mal im Jahr getroffen, ich glaube, wir haben über Venture Capital gesprochen.“ Das Heumarkt-Projekt habe ihn nicht interessiert.

Hemetsberger wurde immer wieder von Verein s2arch der das Südafrika-Projekt betreute, um Spenden gefragt, wenn dem Projekt das Geld ausgegangen ist „Wenn das Geld ausgeht, sind wir da“, sagt Hemetsberger. Es wurden dem Projekt auch Darlehen gewährt, die später in Spenden umgewandelt wurden.

Eine Geschworene will wissen, ob Hemetsberger in Immobilien investiert hat. „Ich habe in Immobilien in Dresden und Leipzig investiert, in mein Ferienhaus“, sagt Hemetsberger. Er sei auch Investor in einem Haus am Hohen Markt in Wien gewesen.

Staatsanwalt fragt Hemetsberger zu Chorherr. Er wusste, dass Chorherr Grüner Gemeinderat war und, dass Maria Vassilakou Stadträtin war. „Haben Sie nie mit ihm über seine Tätigkeit im Gemeinderat besprochen“, will der Staatsanwalt wissen. Ja, er habe mit Chorherr über Radwege gesprochen. Der Verein s2arch sei für Hemetsberger eine Abwicklungsstelle für das Südafrika-Projekt gewesen.