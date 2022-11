Chorherr-Prozess: „Es wird so lange verhandelt, bis alle verurteilt sind“

Der Korruptionsprozess gegen den früheren Wiener Grünen-Politiker Christoph Chorherr und neun mitangeklagte Unternehmer steht unter keinem guten Stern. Einerseits scheint es, dass sich die beiden Oberstaatsanwälte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf dünnem Eis bewegen, weil sie bisher keine handfesten Beweise für mutmaßlich durch karitative Spenden „geschmierte“ Bauwidmungen vorweisen konnten.

Anderseits kam es gestern, Freitag, im großen Schwurgerichtssaal des Wiener Landesgerichts zu einem Eklat. Richter Michael Tolstiuk präsentierte dem Auditorium ein Schreiben eines Ersatzschöffen, mit dem dieser von seiner Funktion zurücktreten wollte. Der Laienrichter gab an, dass ein beisitzender Berufsrichter am ersten Prozesstag (8. November) auf die Frage, wie lange der Prozess dauere, gesagt haben soll: „Es wird so lange verhandelt, bis alle verurteilt sind.“ Vier Schöffen haben die Aussage vor Gericht bestätigt.