Ex-Grüner Chorherr vor Gericht: „Bauträger nicht als Feinde angesehen“

Tag zwei im Korruptionsprozess gegen den früheren Grünen Wiener Gemeinderat Christoph Chorherr und neun Top-Investoren, darunter Michael Tojner, Erwin Soravia und René Benko. Wie berichtet, wirft die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Chorherr Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit vor und den anderen Beschuldigten Bestechung durch Spenden an einen gemeinnützigen Verein Chorherrs, der in Südafrika Schulen und Kindergärten errichtete. Es geht um 1,6 Millionen Euro. Die Vorwürfe werden bestritten.

Die Atmosphäre am Montag ist nicht mehr ganz so locker wie am ersten Prozesstag vergangene Woche. Eingangs sind noch etliche Verteidiger jener angeklagten 21 Unternehmen am Wort, die an den Verein s2arch Spenden leisteten. Salopp formuliert, wird die Anklageschrift zerpflückt.

Anwalt Rüdiger Schender vertritt die Signa Holding von René Benko, die an den Chorherr-Verein 2011 exakt 100.000 Euro gespendet hat. Benko sitze nur auf der Anklagebank, weil er Immobilienunternehmer sei. Diese Spende habe mit dem späteren Bauprojekt Quartier Belvedere am Wiener Hauptbahnhof nichts zu tun. Zwischen der Spende und dem Bauprojekt liegen Jahre. Bis 2013 seien die ÖBB nach wie vor Liegenschaftseigentümer gewesen. Signa habe ein fertiges Projekt übernommen. „Es ist in Österreich auch nicht illegal, dass Unternehmen spenden“, sagte Schender. Im Gegenteil: Spenden seien vom Gesetzgeber gewollt. Sie seien auch steuerlich absetzbar. Besagter Verein s2arch befinde sich auf der Liste dieser begünstigten Vereine.