Korruptionsprozess, Tag 2: Das sagt Christoph Chorherr

"Gemeinnützig" und "architektonisch wertvoll" - so beschreibt Christoph Chorherr sein südafrikanisches Schulprojekt in einer Vorabeingabe Ende September an die Justiz. Die WKSta wirft ihm bekanntlich vor, Schmiergeldzahlungen für seine Organisation angenommen zu haben, im Gegenzug für Unterstützung bei Großprojekten wie Heumarkt oder Hauptbahnhof. Das brachte auch Michael Tojner und Rene Benko auf die Anklagebank.

Chorherr plädiert jedenfalls - wie alle anderen Angeklagten - auf "nicht schuldig". Als Beweis legt er in dem vierseitigen Schriftstück an die Justiz, das dem KURIER vorliegt, Auszüge aus seinem Buch aus dem Jahr 2011 vor. Darin bekräftigt er seine hehren Ziele, das Schulprojekt will er zunächst der Bank Austria vorgeschlagen haben. Dass die Spenden für den Verein zunahmen, als die Grünen in der Regierung saßen, hat kein Gewicht, findet der ehemalige Planungssprecher.

Am ersten Prozesstag konnte die WKSta noch wenig Belastungsmaterial vorlegen. Heute stehen zunächst weitere Plädoyers am Programm. Erstmals wird Chorherr (Verteidiger: Richard Soyer) persönlich befragt. Der KURIER berichtet wieder live aus dem Gerichtssaal.